 إدارة ترامب تستأنف عمليات إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب تستأنف عمليات إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب

د ب أ
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 3:03 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 3:03 ص

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء استئناف عملية إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها طلبت الاطلاع على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.


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