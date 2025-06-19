سالزبورج يهزم باتشوكا ويتصدر مجموعة الريال والهلال

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حقق فريق ريد بول سالزبورج النمساوي فوزا مثيرا على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدفين لهدف في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي مباراة استمرت لأكثر من 3 ساعات ونصف بسبب توقف طويل نتيجة الأحوال الجوية، استطاع سالزبورج أن يحقق فوزاً تاريخياً في أول مشاركة لفريق نمساوي بالمونديال، ليتصدر المجموعة التي تعادل فيها في وقت سابق ريال مدريد والهلال السعودي 1-1.

ورغم أفضلية باتشوكا في الكثير من أوقات المباراة على مستوى الأداء إلا أن الفريق الأوروبي كان أكثر تنظيما في الهجمات التي يقوم بها.

وسجل أوسكار جلوخ هدف التقدم لريد بول سالزبورج في الدقيقة 42 من تسديدة قوية بحدود منطقة الجزاء فشل الحارس مورينو في التعامل معها.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقائق الأولى أطلق الحكم الجزائري مصطفى غربال صافرة توقف اللعب بسبب تحذيرات المنظمين من وجود عاصفة رعدية مرتقبة.

وتم إخلاء الملعب لأكثر من ساعة ونصف، قبل العودة لاستكمال اللعب، حيث كان الفريق المكسيكي صاحب المبادرة بالتسجيل عقب العودة.

واستطاع بريان جونزاليس أن يتعادل لباتشوكا بالدقيقة 56 من ركلة حرة سددها مباشرة في المرمى.

لكن الأوراق البديلة رجحت كفة الفريق النمساوي بعدما دفع المدرب بالمهاجم المخضرم كريم أونيسيو الذي استطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 76 من ضربة رأس مميزة.

بهذه النتيجة حصد الفريق النمساوي أول 3 نقاط جعلته في صدارة المجموعة.