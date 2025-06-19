أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، عن استمرار تنفيذ برنامج "مهنتك مستقبلك" بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

ويستهدف البرنامج تدريب السيدات والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل، عبر سيارة تدريب متنقلة مجهّزة بالكامل، بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركاء في التنمية.

وتم حتى الآن تدريب 10 متدربات من أهالي القرية والمناطق المجاورة، ضمن خطة تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تمكين المشارِكات من إقامة مشروعات صغيرة توفر دخلًا مستدامًا وتُحسن مستوى معيشتهن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا في بناء القدرات البشرية وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة، تؤهلهن للالتحاق بسوق العمل.

وأضافت أن المتميزات سيُتاح لهن استكمال التدريب داخل مشغل "البحراوية" بالقرية، والذي تم تجهيزه خصيصًا لدعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد تفقد موقع التدريب خلال الأيام الماضية، وأشاد بما يقدمه البرنامج من دعم فعلي للمرأة الريفية، ودوره في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري.