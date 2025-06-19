أمريكا: استمرار البحث عن المشتبه بإضرامه النار في سيارات شرطة نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية إن الرجل المشتبه بإضرامه النار في 11 سيارة تابعة لشرطة مدينة نيويورك في بروكلين الأسبوع الماضي – في أول هجومين من هذا النوع خلال الأسبوع ذاته – سبق أن تم اعتقاله خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وهو مطلوب أيضا بتهمة تخريب تمثال في جامعة كولومبيا خلال خريف العام الماضي.

ونشرت شرطة نيويورك، أمس الأربعاء، صورا ومقطع فيديو للمشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما من ولاية نيوجيرسي، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض عليه. ولا يزال المشتبه به هاربا حتى اليوم الخميس.

وتحقق الشرطة أيضا فيما إذا كان المشتبه به مسؤولا عن محاولة إضرام النار في شاحنة للشرطة أمس الأربعاء في منطقة أخرى ببروكلين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، في الاعتداء الأول، تسلق بوابة مرآب تابع للشرطة، يقع على بعد مبني واحد تقريبا من مركز للشرطة في حي بوشويك في بروكلين، حوالي الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو، ووضع مواد قابلة للإشتعال على الزجاج الأمامي وأغطية محركات وإطارات عدة سيارات.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، لاذ بالفرار سيرا على الأقدام، مستشهدة بمقطع فيديو مصور من كاميرات مراقبة يظهر وجوده في مسرح الجريمة. ولم تكن أي من السيارات تقل أشخاصا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وبعد حريق الأسبوع الماضي، ألمح عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إلى أن المشتبه به على صلة باحتجاجات شهدتها لوس أنجلوس ونيويورك ومناطق أخرى ضد سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أجندة تنفيذ قوانين الهجرة، إلا أن الشرطة لم تؤكد وجود هذه الصلة حتى الآن.

وبحسب سجلات قضائية، يواجه المشتبه به قضيتين جنائيتين لا تزالان قيد النظر في المدينة.