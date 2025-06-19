جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش على منصة "إكس": تم "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

وأشار إلى "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد اكتشاف صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل".

بدورها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أنه "تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل".

وأضافت القناة أن "دوي انفجارات سمع في شمال إسرائيل ناتجة عن محاولة اعتراض صواريخ بالستية أطلقت من إيران".

ولفتت إلى "تجدد الإنذارات شمال إسرائيل جراء استمرار إطلاق صواريخ بالستية من إيران".