أحمد عبدالقادر يدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أحمد عبدالقادر لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، يدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية، من أجل تأمين موقفه ومستقبله الكروي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي، بنهاية موسم 2025/2025.

ويرغب اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة، خاصة مع كثرة اللاعبين في مركزه أمثال حسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، كما رفض محاولات تجديد عقده مع النادي.

ورفض عبدالقادر عدة عروض من أندية محلية وعربية، بالتزامن مع ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هاني حتحوت عبر برنامجه الإذاعي على «ONsport FM»: «اللاعب أحمد عبدالقادر سيتوجه إلى مقر النادي الأهلي اليوم من أجل المشاركة في المران».

وتابع: «في حالة من الترقب الكبيرة لموقف اللاعب من المران، خصوصا بعد فترة التوتر اللي ظهرت في علاقته مع النادي مؤخرا».

وأكد على: «إذا لم يُسمح لأحمد عبدالقادر بالمشاركة في مران اليوم، أو تم استمرار تجاهل وجوده ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة ريبيرو، فقد يتخذ اللاعب إجراءات تصعيدية قانونية لحماية مستقبله الكروي».