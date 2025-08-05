ترامب يشكل فريق عمل خاص بأولمبياد لوس أنجليس 2028

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل فريق عمل معنيًا بأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا اليوم الثلاثاء لإضفاء الطابع الرسمي على فريق العمل.

وأشار ترامب إلى أن أولمبياد لوس أنجليس من بين الأحداث التي يتطلع إليها بشدة في ولايته الثانية في رئاسة أمريكا، حيث أنها ستكون أول دورة أولمبية تستضيفها الولايات المتحدة منذ الأولمبياد الشتوي عام 2002 في سولت ليك سيتي.

وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان "يرى ترامب أن الإشراف على هذا الحدث الرياضي العالمي شرف عظيم"، كما وصفت الرياضة بأنها تمثل "الشغف الأكبر" للرئيس.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس، إن فريق العمل "يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا التخطيطية، ويعكس التزامنا المشترك بتقديم ليس فقط أكبر، بل أعظم دورة ألعاب شهدها العالم على الإطلاق في صيف 2028".