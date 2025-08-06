دراسة: أغلبية الأطفال الألمان يستخدمون الهواتف الذكية في سن السابعة

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كشفت دراسة نشرتها مؤسسة بيتكوم في برلين اليوم الثلاثاء، أن معظم الأطفال في سن السابعة يستخدمون الهواتف الذكية، وغالبا ما يملكون هاتفيا عند سن التاسعة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 1004 آباء أن الأطفال عادة ما يحتكون لأول مرة بالإعلام عبر التلفزيون، فيما يفيد الآباء بأن الأطفال أحيانا يشاهدون التلفزيون في سن مبكرة تصل إلى الرابعة.

وعند بلوغهم سن السابعة يستخدم معظم الأطفال حاسوبا شخصيا أو حاسوبا محمولا، وببلوغ الثامنة يستخدمون حاسوبا لوحيا، وببلوغ التاسعة يستخدمون جهاز ألعاب فيديو. وعند بلوغ سن الـ 11 يملك معظم الأطفال ساعة ذكية.

ومع ذلك، نادرا ما يطلب الأطفال هذه الساعات الذكية بأنفسهم، وغالبا ما يشتريها الآباء لمراقبة مكان أطفالهم.

يتم منح الأطفال هواتف ذكية في سن مبكرة للغاية.

وتوضح دراسة مؤسسة بيتكوم أن العديد من الآباء يمنحون أطفالهم هواتف ذكية في سن مبكرة للغاية.

ويوصي المعلمون وخبراء السلامة بعدم السماح للأطفال بامتلاك هاتف ذكي إلا عندما يدركون مخاطر الإنترنت ويمكنهم حماية أنفسهم، وعادة عند بلوغهم سن 12 أو 13 عاما.