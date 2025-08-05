 القوات المسلحة تضبط مخدرات وأسلحة وتكثف جهودها الأمنية لحماية حدود الدولة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 8:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة تضبط مخدرات وأسلحة وتكثف جهودها الأمنية لحماية حدود الدولة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:46 م

واصلت قوات حرس الحدود جهودها المكثفة في التصدي لمحاولات التهريب والتسلل وإحباط العديد من المخططات الإجرامية التي تستهدف النيل من الأمن القومي المصري.

وأسفرت الجهود الأخيرة للقوات المسلحة، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

وقد نجحت عناصر حرس الحدود في ضبط مئتين وأربعة عشر كيلوجرامًا من المواد المخدرة داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط.

كما تم إحباط محاولة تهريب باستخدام "فلوكة"، حيث تم العثور على أربعة وثلاثين كيلوجرامًا من نبات الهيدرو المخدر وعدد من جراكن البنزين.

كما تم ضبط ستمائة وثمانٍ وعشرين بندقية مختلفة الأنواع، إلى جانب كمية من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

وأكدت القوات المسلحة من خلال تلك العمليات النوعية قدرتها العالية على تأمين حدود الدولة ومواجهة كافة التحديات، في ظل يقظة عناصرها الذين يسهرون على حماية الوطن.

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