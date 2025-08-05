العثور على جثتي طفلين مفقودين في مسبح بجنوب فرنسا

أكد مسئولون اليوم الثلاثاء، العثور على جثتي طفلين مفقودين في مسبح خاص بجنوب فرنسا.

وأعلنت النيابة العامة في منطقة جراس اليوم الثلاثاء، أن التحقيق جار للوقوف على أسباب وفاة الطفلين، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثتين في وقت لاحق اليوم.

ويعتقد أن الطفلين اللذين يتراوح أعمارهما بين 7 و8 أعوام قد ماتا غرقا، وذلك بعد العثور على جثتيهما هامدتين تحت القماش الواقي المستخدم لتغطية المسبح.

ولم يكن المسبح تابعا لمنزل عائلة الأطفال، حيث ذكرت صحيفة لو باريزيان أن العائلة كانت تعيش بالقرب من العقار الذي تم اكتشاف الأطفال القتلى فيه.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأسرة أبلغت عن اختفاء الأطفال في أنتيب بعد ظهر اأمس لاثنين.

وثم تم العثور على جثتي الطفلين في المسبح الخاص مساء اليوم.