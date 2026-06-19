استشارة طبية: هل يُصاب الرجل بسرطان الثدي؟

أحاديث وحوادث كثيرة محورها سرطان الثدي لدى المرأة. هل هناك احتمال لسرطان الثدي لدى الرجال؟ إن وجد، فما أعراضه؟ وهل يُعالج بذات الطرق التي يُعالج بها لدى النساء؟

نعم، هناك أيضًا أنواع من سرطان الثدي لدى الرجل، وإن كان الحديث دائمًا عن سرطان الثدي لدى النساء نظرًا لارتفاع نسبة الإصابة لديهن مقارنة بالرجال.

والواقع أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال، للأسف، غير لافتة للنظر، ولا يصاحبها ألم يمكن أن يدل عليها.

تبدأ الأعراض برصد ورم ما غالبًا في تلك المنطقة تحت حلمة الثدي مباشرة، أو الدائرة من الأنسجة حولها، والتي تتميز بلون داكن نوعًا ما.

إذا ما كان الورم في حلمة الثدي نفسها، يُرى أنها بدأت في التراجع على نفسها وتبدأ في التورم، ويصدر عنها سائل لزج يشير إلى حدوث تفاعل التهابي في الأنسجة.

الأعراض تعلن عن نفسها فيما بعد إذا ما تفاقمت الحالة بانتشار النشاط السرطاني من الثدي إلى أعضاء أخرى مثل العظم والرئة والكبد.

الإصابات الثانوية في العظام تشير إليها آلام قاسية في العظام. وإصابة الرئة تعلن عنها صعوبة التنفس وآلام مبرحة قد تؤكد زحفه إلى الكبد.

هناك أيضًا أعراض السرطان العامة، مثل هزال الجسم، ونقصان الوزن، وفتور الهمة، والإحساس بالتعب لأقل جهد يُبذل.

اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة يحمل الأمل في الشفاء. ويتم علاجه بذات الوسائل التي تُعالج بها المرأة من جراحات أو وسائل إشعاعية أو كيماوية.

ومناظرة طبيب عند أول ملاحظة لتغيرات في حلمة الثدي أو ما يجاورها أمر لا يجب فيه التردد أو الانتظار، إذ إن هناك أيضًا بالفعل أحد أنواع تلك السرطانات يتم الشفاء كاملًا منه بالجراحة، لأنه بطيء الانتشار للغاية.