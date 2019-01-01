لم تكن رؤية سكان ولاية فلوريدا الأمريكة للتماسيح أمر غريب، فهي تشتهر بالشواطئ الرملية، والبيئة المناسبة لعيش التماسيح، حيث أنها تعيش في البحيرات الساحلية الضحلة، والأنهار والقنوات، وكذلك البحيرات الداخلية العميقة، كما تعد رمزا تاريخيا بجنوب شرق الولايات المتحدة المليئة بالمستنقعات التي تعد الموطن الطبيعي للزواحف المخيفة.

ويعرف سكان فلوريدا أنهم يتشاركون الولاية مع عدد كبير من التماسيح، ففلوريدا وحدها يعيش بها أكثر من مليون تمساح، من أصل 5 ملايين متواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية، فالبشر ليسوا الوجبة المفضلة للتماسيح، بل الأسماك والسلاحف والثدييات، وكذلك الطيور، ويميل السكان إلى البحث عن منازل على الواجهة البحرية مما يزيد من فرص التفاعل مع التماسيح، حيث عثر على عدد من التماسيح بحمامات السباحة والخنادق والجراجات وغيرها، ووقعت عدة حوادث من بينها إزالة تمساح من بركة فلوريدا بعد أن عض امرأة، واقتاحم منزل عن طريق كسر زجاج المطبخ.

وفي عام 2018، وفقا لشبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية، تلقت لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا" FWC "، أكثر من 14 ألف شكوى من التماسيح، ما أدى إلى القضاء على 8 آلاف و139 تمساحا، وإصابة 9 أشخاص تعرضوا للعض من بينهم عضة اعتبرت قاتلة.

لذا قدمت اللجنة برنامجا مخصصا لمعالجة التماسيح المزعجة للسكان، وأوضحت أي التماسيح التي تشكل تهديدا وخطارا، فالتماسيح التي يزيد طولها عن 4 أمتار، تشكل تهديد للسكان لممتلكاتهم بالإضافة لحيواناتهم الأليفة، مقارنة بالأقل من 4 أمتار فهي لا تشكل خطرا خاصة إذا قلت فرص تعامل البشر والحيوانات الأليفة الصغيرة معها.

وتقدم FWC بعض النصائح للمقيمين للعيش مع التماسيح:

ا- كن على دراية باحتمالية ظهور أحد التماسيح، عندما تكون في الماء العذب أو الملحي أو بالقرب منه، لتتجنب عض التمساح.

2- لا تسبح إلا في المساحة المحددة خاصة في الأماكن التي قد تسكنها التماسيح الكبيرة.

3- تجنب السباحة في الليل، فالتماسيح أكثر نشاطا ما بين فترة الغسق والفجر.

4- لاتسمح للحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط بالشرب من المياه التي قد تحتوي على تماسيح، ولا تسبح مع كلبك، فحجم الكلاب والقطط يمثل الحجم الطبيعي والمناسب للتماسيح كفريسة، كما أنها غالبا تنجذب للكلاب.

5- لا تحاول قتل أو مضايقة التماسيح، فقانون الولاية يحظر قتل أو مضايقة أو امتلاك التماسيح.

6- تجنب إطعام التماسيح، فقد تكون خطيرة، فعندما تطعم تمساح يمكن أن يتغلب على قلقه الطبيعي من البشر ويربط الطعام بالأشخاص.

7- تخلص من فضلات الأسماك في علب القمامة في مخيمات الأسماك، فلا ترميهم في الماء؛ لأنك بهذا التصرف تقوم بتغذية وإطعام التماسيح عن دون قصد.

8- اطلب عناية طبية فورية في حين تعرضت لعض التمساح؛ لأنها يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة.

9- مراقبة وتصوير التماسيح من مسافة بعيدة، وتذكر أنها جزء مهم من تاريخ فلوريدا الطبيعي وكذلك مكون لا يتجزأ من النظم الإيكولوجية المائية.