لخضر بلومي يكشف سر نجاح المنتخب الجزائري في كأس الأمم

كشف لخضر بلومي، أسطورة كرة القدم الجزائرية، سر تألق ونجاح ثعالب الصحراء، خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر في الفترة بين 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو.

وصرح لخضر بلومي، في حوار لموقع "ديزاد فوت" :"نجاح المنتخب الجزائري في هذه البطولة، عائد لاستعادتنا طريقة اللعب الجزائرية، بلعب هجومي ومباشر، معتمدين على الثلاثي، بلايلي، وبونجاح، ومحرز".

وأضاف :"إضافة لهذا الخط الهجومي، ولاعبي الوسط المبدعين، تمكنا من تسجيل العديد من الأهداف، بفضل هذا التكتيك".

وتابع لخضر بلومي في تصريحاته التي نقلها موقع النهار الجزائري :"دفاعنا الأول، كان خط الهجوم، أين شاهدنا مجهودات بونجاح، ومحرز في استرجاع الكرة في منطقة الخصم".