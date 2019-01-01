زعيم المعارضة بفنزويلا: نائب رئيس البرلمان مضرب عن الطعام منذ 9 أيام

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، إن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو لا يزال مضربا عن الطعام منذ 9 أيام.

وقال جوايدو - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة- "زامبرانو مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه الذين خطفوا معه وجميع السجناء السياسيين".

ولم يُعط جوايدو أي تفاصيل أخرى عن حالة زامبرانو الصحية، مكتفيا بالقول في تغريدة له "إن نضاله مستمر".

وكانت المحكمة العليا في فنزويلا، قد قررت اتخاذ إجراءات جنائية بحق زامبرانو و14 نائبا آخرين متهمين بأنهم دعموا محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو بناء على طلب جوايدو نهاية أبريل الماضي.

يذكر أن فنزويلا قد غرقت في أزمة سياسية كبرى منذ يناير الماضي بعد أن اتّهم جوايدو الرئيس الحالي مادورو باغتصاب السلطة إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة، وسارعت حينها الولايات المتحدة بالاعتراف بشرعية جوايدو ودعمه وتبعتها بلدان أخرى، فيحن يتلقى مادورو دعما من روسيا ودول أخرى رفضت الاعتراف بجوايدو.