مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعا جزائريا قبل نهائي أمم إفريقيا

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استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة 1550 مشجعا قادمين من عدة مدن جزائرية على متن تسع طائرات لمؤازرة منتخب بلادهم الذي يلتقي اليوم نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بمصر.

وصرح مصدر بمطار القاهرة :"تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر"، مضيفا أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبالهم مع تخصيص ساحة انتظار، لحافلات الجماهير.

وتابع أنه "جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر فى إنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال."

ووجه وزير الطيران المدني برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، لاستقبال طائرات مشجعي منتخبى الجزائر والسنغال لحضور نهائي البطولة الإفريقية مصر 2019 باستاد القاهرة الدولى.

وطالب وزير الطيران من جميع العاملين في مختلف مواقع العمل بمطار القاهرة الدولي والشركة الوطنية مصر للطيران، بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أشقائنا الأفارقة.