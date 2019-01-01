وزير خارجية باكستان: الرئيس الأمريكي يرتقب زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرتقب زيارة رئيس وزراء البلاد عمران خان إلى البيت الأبيض، والتي من المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم عن قريشي قوله: إن ترامب وخان سيعقدان اجتماعين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أحدهما في المكتب البيضاوي والثاني في غرفة مجلس الوزراء.

وأضاف قريشي أن خان سيجري محادثات مع وفد من البنك الدولي أثناء هذه الزيارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيلقي خطاباً إلى الجالية الباكستانية في الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

وأوضح شاه قريشي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني سوف يرافق عمران خان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.