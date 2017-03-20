وزير خارجية العراق: نعمل على حماية سيادتنا والبعد عن التوترات الدولية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد أن العراق يعمل على أبعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية.

وأضاف حسين ،خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر وزارة الخارجية، أن "قوة العراق تعني قوة المنطقة ونريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار وفق المصلحة الوطنية العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وأشار إلى أنه "تم خلال اللقاء دراسة برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران خلال الأيام المقبلة".

وكان الوزير ظريف وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكبار الشخصيات العراقية.

وتأتي زيارة الوزير الإيراني قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران في إطار جولة تبدأ من الرياض ثم طهران ثم واشنطن.