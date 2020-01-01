لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور بعد التفوق على ليستر سيتي في الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، فيما تأهل مانشستر يونايتد بعد التفوق على نورويتش سيتي بنتيجة 2-1.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، مع أرسنال في النهائي أول أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي، الذي تخطى مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كابييرو.

خط الدفاع: ألونسو، زوما، روديجير وسيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: جيمس، جورجينهو، كوفاسيتش.

الهجوم: ويليان، مونت وجيرو.