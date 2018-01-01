ماكرون يأمر بتحضير طائرته للعودة من قمة الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)

أمر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتحضير طائرته للمغادرة العاجلة من القمة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمخصصة للتشاور حول حزمة تحفيز الاقتصادات الأوروبية بعد الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال دبلوماسيون فرنسيون قبيل العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت بروكسل إن الطائرة جاهزة على مدرج المطار تأهبا للإقلاع.

ولكن لم تتأكد شائعات عن أن ماكرون هدد المشاركين الآخرين بالقمة بالعودة إلى باريس بسبب قلة استعدادهم لاتخاذ حلول وسط فيما بينهم.

تجري دول الاتحاد الأوروبي منذ ما قبل ظهر أمس الجمعة مفاوضات في بروكسل تتعلق ببرنامج حزمة التحفيز الذي يهدف إلى تخفيف العواقب الاقتصادية الفادحة على دول الاتحاد بسبب جائحة كورونا.

وفضلا عن ذلك يسعى الأعضاء إلى التوصل لاتفاق بشان موازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، ويصل حجم الأموال التي تدور حولها المفاوضات إلى 8ر1 مليار يورو.