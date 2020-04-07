دبلوماسي صيني: المملكة المتحدة تفوت فرصة أن تكون دولة رائدة بحظرها «هواوي»

اعتبر السفير الصيني لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينغ، أن قرار الحكومة البريطانية بحظر شركة (هواوي) التكنولوجية الصينية يفوت عليها فرصة أن تصبح دولة رائدة.

وقال مينغ -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد- إن قرار الحكومة البريطانية بحظر شراء معدات جديدة من "هواوي" لدعم شبكة الجيل الخامس بعد 31 ديسمبر 2020 وإزالة جميع معدات "هواوي" من شبكات الجيل الخامس في البلاد بنهاية عام 2027، هو "يوم أكثر قتامة بالنسبة للمملكة المتحدة لأنها تفوت فرصة أن تكون دولة رائدة".

وفي السياق ذاته، أعربت شركة (هواوي) عن خيبة أملها حيال قرار الحكومة البريطانية، معتبرة أن هذا القرار يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء وزيادة قيمة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية.