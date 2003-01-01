صحيفة: الرجاء يواجه عقدة مصرية في السوبر الأفريقي

بدأت بعض الصحف المغربية تتحدث عن اللقاء المرتقب بين الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي.

وتوج الأهلي مؤخرا بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالفوز 3-0، بينما هزم الرجاء نظيره شبيبة القبائل الجزائري "2-1"، ليتوج بلقب الكونفدرالية.

وأشارت صحيفة "le360" الإلكترونية المغربية إلى المهمة الخاصة التي تنتظر الرجاء في السوبر الأفريقي بنسخته الجديدة.

وأوضحت أن الرجاء سيخوض السوبر الأفريقي الذي سيكون رابع لقاء بين الأندية المصرية ونظيرتها المغربية في هذه البطولة.

ولفتت إلى خسارة الأندية المغربية الثلاثة الذين سبقوا الرجاء في مواجهة أندية مصر، وتحديدا كل من الوداد والجيش الملكي ونهضة بركان، حيث خسر الأول من الزمالك في 2003، بينما تلقى الجيش الملكي خسارة من الأهلي بركلات الترجيح في 2006، وأيضا نهضة بركان بثنائية من المارد الأحمر في النسخة الماضية.