محافظ القليوبية: تجهيز 2164 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن مديرية الأوقاف انتهت من استعداداتها عبر تجهيز 2164 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف الهجان أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، موضحًا أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه، شدد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين.

وأوضح أبو السعود أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.