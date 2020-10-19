الرئيس الموريتاني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن ولي عهد أبوظبي هنأ خلال الاتصال الرئيس الموريتاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له التوفيق وموفور الصحة والعافية وللشعب الموريتاني مزيدا من التقدم والازدهار.

وأضافت أن ولي عهد أبوظبي أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك في مجال محاربة جائحة كورونا.

ومن جانبه، وجه الرئيس الموريتاني التهنئة لولي عهد أبوظبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وللشعب الإمارات الشقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وتابعت الرئاسة الموريتانية أن الاتصال الهاتفي كان فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية العميقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة.