 موسيماني: لا أشعر بالقلق بشأن تجديد عقدي مع الأهلي - بوابة الشروق
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موسيماني: لا أشعر بالقلق بشأن تجديد عقدي مع الأهلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 2:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 2:54 ص

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن تحديد عقده مع الفريق الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «لا أشعر بالقلق بشأن تحديد عقدي مع الاهلي».

وأضاف: «اركز فقط مع الفريق في الوقت الحالي، وهناك بعض الأمور اريدها من أجل تجديد عقدي مع الأهلي».

وأكمل موسيماني: «اذا نجحنا في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم سيكون موسما تاريخيا للأهلي».

وعن كأس العالم للأندية .. قال مدرب الأهلي: «اؤمن بقدرات اللاعبين إلى أبعد مدى».

وأتم: «يجب أن تكون مصدر للطاقة الإيجابية لمن حولك أؤمن بقدرات لاعبي الفريق في تحقيق لقب كأس العالم للأندية حتى وإن كان الأمر مستحيلا».


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