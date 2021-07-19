موسيماني: لا أشعر بالقلق بشأن تجديد عقدي مع الأهلي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن تحديد عقده مع الفريق الأحمر.
وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «لا أشعر بالقلق بشأن تحديد عقدي مع الاهلي».
وأضاف: «اركز فقط مع الفريق في الوقت الحالي، وهناك بعض الأمور اريدها من أجل تجديد عقدي مع الأهلي».
وأكمل موسيماني: «اذا نجحنا في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم سيكون موسما تاريخيا للأهلي».
وعن كأس العالم للأندية .. قال مدرب الأهلي: «اؤمن بقدرات اللاعبين إلى أبعد مدى».
وأتم: «يجب أن تكون مصدر للطاقة الإيجابية لمن حولك أؤمن بقدرات لاعبي الفريق في تحقيق لقب كأس العالم للأندية حتى وإن كان الأمر مستحيلا».