موسيماني: لا أشعر بالقلق بشأن تجديد عقدي مع الأهلي

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن تحديد عقده مع الفريق الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «لا أشعر بالقلق بشأن تحديد عقدي مع الاهلي».

وأضاف: «اركز فقط مع الفريق في الوقت الحالي، وهناك بعض الأمور اريدها من أجل تجديد عقدي مع الأهلي».

وأكمل موسيماني: «اذا نجحنا في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم سيكون موسما تاريخيا للأهلي».

وعن كأس العالم للأندية .. قال مدرب الأهلي: «اؤمن بقدرات اللاعبين إلى أبعد مدى».

وأتم: «يجب أن تكون مصدر للطاقة الإيجابية لمن حولك أؤمن بقدرات لاعبي الفريق في تحقيق لقب كأس العالم للأندية حتى وإن كان الأمر مستحيلا».