محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى ونواب رئيس مدينة قلين

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرار حمل رقم 2537 لسنة 2022 بتاريخ اليوم الاثنين، بشأن حركة تنقلات لعدد من نواب رئيس مركز ومدينة قلين، وكذلك رؤساء القرى في عدد من الوحدات المحلية لمركز ومدينة قلين.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ، والذي حصل القاهرة 24 على صورة ضوئية منه، تكليف محمد عبد العزيز سعيد، مدير الإدارة الهندسية بسيدي غازي، للعمل نائب لرئيس مدينة قلين، لشئون المدينة، وتكليف عبد العاطي أبو زيد أحمد طه، للعمل نائب لرئيس مركز قلين لشئون الإشغالات والإزالات، كما يكلف عصام علي محجوب موسى، للعمل نائب لرئيس قلين لشئون النظافة والتجميل، كما يكلف إبراهيم محمد بسيوني جودة، للعمل نائب لرئيس مدينة قلين لشئون قرى 1 قرى المنشأة الكبرى، وكفر المرازقة، وقرية الحرية، كما كلف حسام إسماعيل السيد بريك، للعمل نائب لرئيس مدينة قلين، لشئون قرى 2 ميت الديبة وحصة الغنيمي، البكاتوش، شباس عمير.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف عماد أحمد عمر، للعمل رئيس لقرية البكاتوش، كما تم تكليف محمد عز الدين، الشاملي الفقي، للعمل رئيس لقرية ميت الديبة، كما كلف أحمد السيد حامد الطويل للعمل رئيس لقرية قونة، وكلفت حنان محمد محمد عبد العاطي، للعمل رئيس لقرية المرازقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ في قراره، إنهاء ندب هاني عبد الجميل سيد أحمد، من العمل بمركز ومدينة قلين، وعودته لجهة عمله الأصلية نائب لرئيس مركز ومدينة الرياض لشئون المدينة، وكذلك الإبقاء على رؤساء القرى التى لم يشمهلم القرار كما هم.