كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن اخر المستجدات بشأن مفاوضات نادي ويجان اتلتيك الإنجليزي لضم محمود جاد، حارس مرمى الفريق.

وقال الشريعي، في تصريحات تليفزيونية": «المفاوضات مستمرة مع نادي ويجان، لحسم إمكانية ضمهم لمحمود جاد، توجد اشتراطات بانضمام اللاعبين للدوريات الأوروبية، وهي نسبة المشاركة، مع المنتخب الوطني والتي تصل لنسبة 75%، ومحمود جاد لم يحقق هذا النسبة».

وواصل: «بالطبع نتمنى احتراف محمود جاد أوربيًا هذا أمر يخص كرة القدم المصرية وليس نادي إنبي فقط، ما سيحسم انضمام محمود جاد لويجان هو منح انجلترا استثناء للحارس بخصوص نسبة المشاركة».

وعن العروض للثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي، من الأهلي والزمالك قال: «لا يوجد عروض للثنائي وكله كلاء وكلاء، ولم يحدث بيني أي حديث ولو حتى وديًا مع أي رئيس نادي».