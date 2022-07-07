جنايات سوهاج: إحالة 7 أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بأخميم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 7 أشخاص إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه، بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، عاطف مسيس.

تعود احداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ط . ق )، و ( ح . أ )، و ( ع . ن )، و ( أ . ق )، و ( ي . ق )، و ( م . ق )، "هاربين"، و ( ق . ح 64 عاما ) بالمعاش، تهمة قتل المجنى عليه ( ح . أ )، عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتل شقيق ( ذ . إ )، باستخدام "مطواة، وفأس، عصى شوم"، بسبب خلافات بين المجنى عليهما والمتهمين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.