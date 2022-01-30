تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور ٢٦ يوليو.

وقد تم إعادة فتح الطريق فى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان فى إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كيلو متر تقريباً ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.