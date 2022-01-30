 نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس ناهيا بكرداسة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة - بوابة الشروق
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نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف سرفيس ناهيا بكرداسة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 3:05 م

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، موقف سرفيس قرية ناهيا بمركز كرداسة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام حركة السير والالتزام بالتعريفة الجديدة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وطالب نائب المحافظ، المواطنين بالإبلاغ عن أية تلاعب في التعريفة الجديدة مع التأكيد على تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص التلاعب يالتعريفة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد نائب المحافظ، على مسؤولي المدينة بشن الحملات المفاجئة على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس بالمحافظة للتأكد التام من الالتزام بكل التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين وتطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق المواطنين وعدم استغلالهم.


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