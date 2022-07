ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة للمصريين في الخارج؟

منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015 وحتى الآن، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحرصت وزارة الهجرة على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج، من بينها:

- متابعة أحوال الجاليات بمختلف الدول لتقديم الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين بها.

- تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير؛ ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎، وتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج، وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎ .‎

- إصدار 29 عددًا من المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، التي أصبحت أداة عصرية ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

- إجراء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مفاوضات مع البنك المركزي؛ لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج، في ‏إطار سعي الوزارة ‏لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين.‏

- إصدار شهادة "بلادى الدولارية" بالتعاون مع البنك المركزي و3 بنوك حكومية، لتكون موجهة للمصريين العاملين بالخارج تبدأ من 100 دولار وتحقق عائدًا يصل إلى 5.5%، ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل، وذلك بدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أوعمولات تحويل من البنك الأهلي المصري، ويتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.

- إقامة مكتب للمصريين في ‏الخارج بمركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والقيام بحملة ‏ترويجية ‏لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

- طرح شهادة "أمان" للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

- رعاية الوزارة بأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج من خلال تنظيم ملتقيات ومعسكرات لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه وطنهم وبمقتضيات الأمن القومي المصري والاطلاع على الإنجازات وما وصلت إليه مصر من تطور وتنمية.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، التي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم، كما تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أي أفكار مغلوطة عن مصر.

- التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج.‏

- الاتفاق مع الأزهر الشريف على نشر موقع الأزهر على منصات ‏‏الوزارة الرسمية على ‏مواقع ‏التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة؛ للرد على استفسارات المصريين بالخارج.، كما تعاونت الوزارة التعاون مع الأزهر الشريف؛ لتوعية الأسر المصرية بالخارج والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، ضمن مبادرة "الذرية الصالحة".

- التعاون مع وزارة الإسكان؛ للإعلان لحجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويُسدد‏ الباقي على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة ‏بالفوائد‎.‎

- أطلقت الوزارة حملة "NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر" ، بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من 20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك- إنستجرام- تويتر- منصة تيك توك) الخاصة بالوزارة، وإطلاق مبادرة "Follow the Sun" للترويج للسياحة في مصر، واختيار أكثر المشاركين للمعالم السياحية ودعمه برحلة لزيارة مصر.