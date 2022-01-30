 تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في المرج - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يوليه 2022 3:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في المرج

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 2:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 2:58 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين شابين صديقين بسبب خلافات بينهما، حيث أقدم أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض "مطواة"، سقط على إثرها غارقا في دمائه، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك