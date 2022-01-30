تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في المرج

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين شابين صديقين بسبب خلافات بينهما، حيث أقدم أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض "مطواة"، سقط على إثرها غارقا في دمائه، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.