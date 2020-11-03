حبس أب ونجله متهمين بقتل شاب بالشرقية

قررت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس بالشرقية، حبس أب ونجله بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بقتل شاب في مشاجرة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة فاقوس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين المجني عليه حسان صلاح عبدالكريم، وبين كلٍ من: "صابر ج، ونجله هاني ص ج"، وأن أحد المتهمين استل سلاحا أبيضا (مطواة) طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وبالعرض على جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد، وقررت حبسهما على ذمة التحقيق.