وفد وزاري عربي رفيع يزور رام الله الأحد

من المتوقع أن يصل عدد من وزراء الخارجية العرب إلى رام الله الأحد المقبل، حيث سيلتقون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب وكالة «معا»، تأتي الزيارة في إطار التحضيرات لمؤتمر «حل الدولتين»، الذي من المتوقع أن يعقد في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية.

ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الوفد الذي يلتقي أبو مازن، ويضم أيضًا وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ولم تؤكد الإمارات والكويت مشاركتهما في الوفد حتى الآن.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اجتماع موسع عقده أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأحد، مع «مجموعة مدريد» وعددٍ من الدول الأوروبية، في العاصمة الإسبانية، حيث بحثوا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحضيرات لمؤتمر حل الدولتين.

وأفاد بيان مشترك، بأن اجتماع مدريد بحث «تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع».

كما ناقش الاجتماع «التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا».