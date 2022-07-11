شوبير: هناك محاولات لإبعاد الأهلي عن المشاركة في أبطال إفريقيا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد من خلال حسابه الرسمي، أن هناك محاولات لإبعاد الأهلي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2022-2023.

وكتب شوبير من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ‏تفاصيل كثيرة في محاولة ابعاد الأهلي عن المشاركه في دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة انتظرونا".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أرسل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم السادس من شهر يوليو الجاري، وفقًا لنتائج الدور الأول من الدوري الممتاز، قائمة الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا وهي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وجاء الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الأبطال، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك بعد مرور 25 أسبوع، صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة.