رئيسة المفوضية الأوروبية: بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للتكتل لحظة تاريخية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، إلى الاتحاد الأوروبي، قد بدأت اليوم الثلاثاء.

ووصفت أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع زعماء دولتي غرب البلقان حسبما أشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، هذه اللحظة بـ "التاريخية" مضيفة: "هذا ما ينتظره شعبا الدولتين منذ فترة طويلة وقد عملوا بجد من أجله وهذا ما يستحقونه".

يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2005 وألبانيا منذ 2014.

وأشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بالجهود التي بذلتها فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الرئاسة الدورية لبلاده للاتحاد الأوروبي لصياغة حل وسط مقبول من سكوبيي وصوفيا.

وأكد رئيس الوزراء المقدوني ديميتار كوفاسيفسكي، في خطاب أن هذه بداية جديدة لمنطقة غرب البلقان وسينعم فيها بالازدهار والتقدم، ونوه بأن مفاوضات الانضمام إلى التكتل ستكون طويلة وسيتعين التصديق على العضوية من قبل الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت أمس الاثنين، على بدء محادثات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشأن انضمامهما للتكتل بعد أن توصلت سكوبيي إلى تسوية خلاف طويل مع جارتها بلغاريا العضو في الاتحاد.