أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 3 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8950 طن خردة و4838 طن أبلاكاش ويضاف إلى ما سبق 7199 طن فول.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة اشتملت على 2200 طن رمل، علاوة على 1200 طن علف بنجر.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 91 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 290 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 224 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 16603 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43760 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 3667 شاحنة.