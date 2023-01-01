إنفانتينو قبل انطلاق مونديال السيدات: أشعر بالإجهاد لكنني سعيد للغاية

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يشعر بالإجهاد لكنه أيضا سعيد للغاية، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا اعتبارا من غد الخميس وحتى 20 أغسطس المقبل.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمونديال السيدات، الذي عقد في أوكلاند اليوم الأربعاء، :"لمن ينتظرون معرفة شعوري اليوم، فإنني أشعر بالإجهاد اليوم لأنني وصلت للتو. لكنني سعيد للغاية."

واختلف حديث إنفانتينو قبل مونديال السيدات بشكل كبير مقارنة بحديثه المثير للجدل قبل بطولة كأس العالم 2022 للرجال، التي استضافتها قطر.

فقبل انطلاق مونديال 2022 في نوفمبر الماضي، بدأ إنفانتينو المؤتمر الصحفي قبل بداية البطولة بالقول :"اليوم لدي مشاعر قوية للغاية، اليوم أشعر بأنني قطري، اليوم أشعر بأنني عربي، اليوم أشعر بأنني أفريقي، اليوم أشعر بأنني مثلي الجنس، اليوم أشعر بأنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم أشعر بأنني عامل مهاجر."

وكان إنفانتينو قد استنكر في ذلك الوقت ازدواجية المعايير من قبل الغرب تجاه قطر المستضيفة لكاس العالم، ودافع عنها في مواجهة الانتقادات الموجهة لها.

وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين في أوكلاند إنه يتطلع إلى مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات في البطولة.

ويلتقي منتخب نيوزيلندا نظيره النرويجي في المباراة الأولى بمونديال السيدات غدا الخميس وتليها مباراة أستراليا أمام أيرلندا.

وأعلنت فاطمة سامورا التي تشغل منصب الأمين العام للفيفا، أنه جرى بيع 375ر1 مليون تذكرة حتى الآن لمباريات البطولة.