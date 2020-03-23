توصل نادي الهلال السعودي، إلى اتفاق نهائي مع فريق زينت سان بطرسبرج الروسي؛ لشراء عقد الجناح البرازيلي مالكوم فيلبي سيلفا دي أوليفيرا.

ويلعب الموهوب البرازيلي في خانات الوسط والجناحين، وكان اللاعب محط أنظار العالم عام 2018 عندما أصبح محورا لصراع كبير بين روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني حين كان لاعبا في بوردو الفرنسي، ونجح البرشا في الظفر به في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو.

وشارك أوليفيرا مع البرشا في 24 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مع بقائه في أغلب المباريات احتياطيا لعثمان ديمبلي وفيلبي كوتينيو، ولا ينسى أنصار الكاتالوني العروض الرائعة لمالكوم أمام الريال في ذهاب كأس الملك، التي أرعب فيها جماهير الملكي بمهارته وسرعته.

وغادر أوليفيرا البرشا إلى روسيا موسم 2019 نظير 40 مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين أخرى وفق اتفاقات خاصة، ليصبح رابع أغلى لاعب يبيعه برشلونة في تاريخه، واختير مالكوم للدفاع عن ألوان بلاده أكثر من مرة ولعب فيها أساسياً مرتين فقط.

وقدم الهلال عرضا استثنائيا لشراء عقد الموهوب البرازيلي – لم يكشف عن قيمته - وتلقى موافقة النادي الروسي، وسيخضع اللاعب لفحص طبي الأسبوع الجاري قبل توقيع العقد النهائي، بحسب صحيفة "الرياضية " السعودية.