غادة شلبي: إذا كانت فقرات الحفل مخلة أو متعارضة مع قيمنا فلن تسمح بها الجهات المعنية

مازال الغموض يخيم على مصير حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت المقرر في سفح الأهرامات يوم ٢٨ يوليو الجاري، وذلك بعدما أعلنت نقابة المهن الموسيقية إلغاء ترخيص الحفل وتبعتها وزارة الثقافة في سحب ترخيص الرقابة اللازم لإقامة الحفل بحسب مصادر بالوزارة لـ"الشروق".

وفي المقابل التزمت الشركة المنظمة الصمت، واستمرا الشركة المعنية ببيع التذاكر في عرض إعلان الحفل الكبير على موقعها الإلكتروني، كما نفى ديفيد سترومبرج مدير أعمال ترافيس سكوت إلغاء الحفل.

أول تصريح من وزارة السياحة:

وفي أول رد فعل من وزارة السياحة قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن الوزارة لم تكن لها علاقة بهذه الفعالية وأن مسئولي وزارة الثقافة أبلغوا السياحة بأن حفل ترافيس سكوت لم يستوف الموافقات اللازمة حتى الآن.

ويحمل بوستر الحفل المعروض على موقع الحجز شعاري وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة كجهات راعية للحفل، لكن نائبة الوزير أوضحت أن الوزارة لم تشارك في تنظيم الحفل.

وتعليقا على ما تردد من مخاوف حول إمكانية تأثير إلغاء الحفل سلبا على نشاط وحركة السياحة المصرية قللت غادة شلبي من حدة هذه المخاوف، قائلة: الحفل فعالية من ضمن مئات الفعاليات للترويج للسياحة المصرية، وهناك حفلات كثيرة تم إلغاؤها نتيجة قصور من المنظم أو عدم إعلان فقرات برنامج الحفل فى الوقت المناسب.

واستطردت بأنه إذا كانت فقرات حفل ترافيس سكوت غير لائقة أو تتضارب مع قيم وثقافة المجتمع المصري، فلن تسمح بها الدولة ولا الجهات الداعمة لهذا الحدث.

هيئة تنشيط السياحة كانت تدعم الحفل:

وكان عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أن عدد التذاكر بالفعل فى هذا الحفل لن يتخطى ستة آلاف ليكون من اليسير التحكم في عملية التأمين.

ووصف القاضي ما حدث في حفل ترافيس سكوت الشهير في تكساس من وقوع ضحايا، بأنه كان سوء تنظيم بسبب العدد الضخم وبالتالي تم تفادي تلك النقطة.

وفي مواجهة تدشين حملات إلكترونية لإلغاء الحفل بحجة دعم ترافيس سكوت للماسونية والمركزية الأفريقية، زادت المطالبات أيضاً بضرورة الالتزام باستضافة الحفل باعتباره لواحد من أكبر نجوم العالم، لا سيما وأنه أحيا مؤخرا حفلا في جدة بالسعودية، فضلا عما لنوعية الحفلات هذه من مردود إيجابي على القطاع السياحي.

وتستهدف مصر وصول عدد السائحين هذا العام إلى 15 مليون سائح بعد أن سجلت أعدادهم طفرة في النصف الأول من عام 2023 حيث وصلوا إلى 7 ملايين سائح تتصدرهم الجنسية الألمانية، بحسب تصريحات لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، مقابل 11 مليوناً و700 ألف سائح، العام الماضي، مع توقعات بوصول العدد إلى 18 مليوناً عام 2024