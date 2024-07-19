محكمة العدل الدولية تصدر قرارها الاستشاري التاريخي حول آثار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية - محدث

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بدأت، مساء اليوم الجمعة، الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وحددت محكمة العدل الدولية آثار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:

- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال

- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني

- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا

- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل

- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم

- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض

- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وفي السطور التالية أبرز ما جاء في قرار المحكمة:

محكمة العدل الدولية بأغلبية 14-1: إسرائيل يجب عليها وقف النشاط الاستيطاني وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة

محكمة العدل الدولية: يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

محكمة العدل الدولية بأغلبية 11-4: إسرائيل يجب عليها وقف احتلال الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن



محكمة العدل الدولية: ينبغي على إسرائيل إعادة كل مبنى تراثي أو إداري أى سكني انتزعته من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة منذ عام 1967

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