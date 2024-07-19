 محكمة العدل الدولية تصدر قرارها الاستشاري التاريخي حول آثار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية - محدث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة العدل الدولية تصدر قرارها الاستشاري التاريخي حول آثار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية - محدث


نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 5:26 م

بدأت، مساء اليوم الجمعة، الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

 

وحددت محكمة العدل الدولية آثار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:

 

- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال

- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني

- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا

- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل

- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم

- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض

- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

 

وفي السطور التالية أبرز ما جاء في قرار المحكمة:

 

حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم "مشروع وكامل" ولا يجب أن تتحكم فيه السلطة المحتلة الإسرائيلية

محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنتهك اتفاقية مكافحة التمييز العنصري

محكمة العدل الدولية: إسرائيل استمرت في ممارساتها وقيودها كسلطة احتلال في غزة على الرغم من إعلانها الانسحاب من القطاع عام 2005

محكمة العدل الدولية: إسرائيل قوة محتلة يتوجب عليها قانونا إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان الأصليين

محكمة العدل الدولية: اتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية الأخرى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

محكمة العدل الدولية: سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يختلف عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية

محكمة العدل الدولية: سياسة إسرائيل تساعد المستوطنين وتشجع الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لتهجير السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية

محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية ومقومات الأراضي المحتلة

محكمة العدل الدولية: إسرائيل تطبق قانونها العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون وجه حق

محكمة العدل الدولية: إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة

محكمة العدل الدولية: إسرائيل تقطع سبل العيش عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يدفعهم إلى النزوح.. فضلا عن التهجير القسري

محكمة العدل الدولية: النقل القسري للشعب الفلسطيني (التهجير) يخالف القانون الدولي الإنساني

محكمة العدل الدولية: سياسات إسرائيل وممارساتها في النقل القسري للفلسطينيين ليست مؤقتة ولا يمكن تبريرها

محكمة العدل الدولية: السياسة الاستيطانية تتوسع منذ عام 2022 بما يمثل انتهاكا للمسئوليات القانونية على إسرائيل كسلطة احتلال

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