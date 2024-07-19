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شركة مرسيدس بنز تتضرر نتيجة انهيار أنظمة الحواسيب في أنحاء العالم

شركة مرسيدس
شركة مرسيدس
شتوتجارت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 11:51 م

تضررت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز نتيجة انقطاع الخدمة جراء مشاكل انهيار أجهزة الحواسيب في أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم الشركة في شتوتجارت، اليوم الجمعة، إن شبكة الإنتاج العالمية للشركة تضررت جزئيا وهي بصدد العودة الآن إلى عمليات نوبات العمل العادية.

وأضافت المتحدثة أنه جرى وضع إجراءات مع الشركة الموفرة لخدمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة مرسيدس بنز، ويجرى تنفيذها بالفعل لعلاج المشكلات.

وتسبب تحديث برنامج خاطئ لنظام أمان لتكنولوجيا المعلومات يُسمي فالكون سينسور من الشركة المصنعة كراودسترايك في حدوث اضطراب واسع النطاق في أنحاء العالم.

وأكدت شركة كراودسترايك لأمن تكنولوجيا المعلومات حدوث الخطأ وأعلنت إصلاحه ظهر اليوم الجمعة. ويجرى الآن توجيه العملاء إلى بوابة تنزيل البرامج للحصول على تحديث جديد.

وفي ألمانيا، اضطرت مطارات برلين وهامبورج، من بين مطارات أخرى، إلى تعليق عملياتها مؤقتا مع بداية العطلات المدرسية.

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