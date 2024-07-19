قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إجراء عمليات تأهيل الترع يتم من خلال دراسات وافية لتحديد مدى احتياج الترعة نفسها للتأهيل، ومن ثم كيفية تنفيذ ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن هناك إشرافًا مستمرًا من كل الأجهزة المعنية، كما تحرص الوزارة على أن يكون التنفيذ بأعلى قدر من الجودة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تحرص أيضًا على تطوير المنظومة المائية بكل عناصرها وليس فقط الترع، لكنها يشمل الترع والمصارف ومحطات ومنشآت مائية والري الحقلي، بجانب عملية توزيع وإدارة المياه.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قد أكّد أهمية منظومة الجيل الثاني للمياه، والتي تشمل تطوير شامل لنظام المياه من خلال إنشاء المنشآت المائية بطول مجرى نهر النيل واستكمال مشروع تأهيل الترع.

وصرح الوزير بأنه تم استكمال ما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من التأهيل للترع ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 آلاف كيلومتر في المستقبل.