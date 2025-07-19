وفاة 18 شخصا وفقدان 23 آخرين إثر انقلاب قارب أثناء عاصفة رعدية في فيتنام

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ذكرت وسائل إعلام حكومية، أن قاربا سياحيا انقلب أثناء عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام بعد ظهر اليوم السبت خلال رحلة لزيارة المعالم؛ مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وفقدان 23 آخرين.

وكان قارب "وندر سي" يقل 48 راكبا وطاقما مؤلفا من 5 أفراد أثناء جولة في ها لونج باي، وهو مقصد ذو شعبية للزوار، بحسب التقارير.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس"، أن عمال الإنقاذ أنقذوا 12 شخصا وانتشلوا 18 جثة قرب موقع انقلاب القارب.

وأَفادت الصحيفة، بأن القارب انقلب رأسا على عقب بسبب الرياح الشديدة.

وأضافت الصحيفة، أن معظم الركاب كانوا من السياح، ومن بينهم حوالي 20 طفلا من هانوي عاصمة البلاد.