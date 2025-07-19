أثار انتفاخ يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكدماتها التي ظهرت مؤخرا في عدة مناسبات، تساؤلات واسعة حول حالته الصحية، وفي الصور يظهر تورم ساقيه أثناء حضوره نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي هذا الشهر، ثم خلال استقباله ولي عهد البحرين في البيت الأبيض.

ومع تزايد التكهنات على مواقع التواصل، أعلن البيت الأبيض رسميا أن ترامب يعاني من "القصور الوريدي المزمن"، وهو مرض شائع بين كبار السن، فما هو هذا المرض، وما أسبابه وأعراضه؟

ما الذي أعلنه البيت الأبيض؟

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس خضع لفحوصات موسعة، تضمنت دراسة وعائية بعد ملاحظة تورم في ساقيه وكدمات في يده، وأظهرت النتائج أنه يعاني من "القصور الوريدي المزمن".

أوضحت المتحدثة أن الكدمات ناتجة عن أضرار نسيجية بسبب المصافحة المتكررة، مشيرة إلى أن تناول ترامب للأسبرين ضمن بروتوكول الوقاية القلبية ساهم في ظهور هذه الكدمات بوضوح.

وأكد الطبيب الرسمي للبيت الأبيض، أن حالة ترامب "حميدة وشائعة" بين من تجاوزوا سن السبعين، وأن حالته العامة "ممتازة"، بحسب تقرير نشرته BBC بالأمس.

ما هو القصور الوريدي المزمن؟

وطبقا لموقع جامعة جونز هوبكينز، فإن القصور الوريدي المزمن حالة تحدث عندما تعجز أوردة الساقين عن إعادة الدم بكفاءة إلى القلب، بسبب ضعف أو تلف في الصمامات الوريدية، ما يؤدي إلى عودة الدم للخلف وتراكمه في الأطراف السفلية. وقد لا يشكل هذا المرض خطرا كبيرا على الحياة، لكنه قد يكون مؤلما ومزعجا ويؤثر على النشاط اليومي للمصاب.

ما أسباب القصور الوريدي المزمن؟

تتنوع أسباب الإصابة بهذه الحالة، ومن أبرزها:

* التقدم في العمر، حيث تزيد احتمالية الإصابة بعد سن الستين.

* زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

* الحمل المتكرر لدى النساء.

* وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الأوردة.

* الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة.

* التدخين.

* وجود جلطات دموية سابقة في أوردة الساق (تخثر الأوردة العميقة).

* قلة ممارسة النشاط البدني.

ما هي أعراض القصور الوريدي المزمن؟

قد تظهر عدة أعراض تشمل:

تورم في الساقين أو الكاحلين.

الشعور بالثقل أو الضيق في الساقين، أو الحكة والألم.

ألم عند المشي يزول عند الراحة.

تغير لون الجلد إلى البني خاصة حول الكاحلين.

توسع الأوردة السطحية (دوالي).

ظهور قرح صعبة العلاج في الساق.

تشنجات عضلية أو إحساس بالوخز.

كيف يتم تشخيصه وعلاجه؟

يتم التشخيص عبر الفحص السريري وأخذ التاريخ الطبي، بالإضافة إلى إجراء فحص الموجات فوق الصوتية المزدوجة (Duplex Ultrasound) لفحص تدفق الدم في أوردة الساقين والتأكد من كفاءة الصمامات.

أما العلاج فيشمل:

ارتداء الجوارب الضاغطة لتحسين تدفق الدم.

رفع الساقين بشكل متكرر خلال اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بإجراء تدخلات جراحية أو استخدام الأدوية لتحسين الدورة الدموية وتقليل التورم.



حالة شائعة لكنها تحتاج انتباها

وبالرغم من طمأنة الأطباء بأن حالة الرئيس ترامب لا تشكل خطرا صحيا كبيرا، فإن القصور الوريدي المزمن يظل حالة تتطلب متابعة طبية مستمرة، خاصة لمن تجاوزوا السبعين أو يعانون من عوامل خطورة تزيد فرص الإصابة.

ومع كون المرض شائعا، يوصي الأطباء بالحفاظ على النشاط البدني، وتجنب الوقوف أو الجلوس الطويل، ومتابعة الصحة العامة للأوعية الدموية بشكل دوري.