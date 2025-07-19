قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إنَّ الحدث الأصعب في القطاع في الوقت الحالي يتمثل في قضية التجويع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن شخصًا من كل ثلاثة أشخاص يعاني من سوء التغذية ولم يتذوق الطعام منذ فترة.

وتابع: «أتحدث بشكل شخصي.. أنا من الأمس لم أتذوق الطعام بالمطلق وأعيش على الماء.. وهذا الحال هو حال آلاف المواطنين الموجودين في قطاع غزة».

وأشار إلى أنه في كل مكان بغزة يمكن سماع ألم المواطنين ورؤية الحصرة في وجوههم في ظل عدم توفر الماء والغذاء والدواء وحتى الطحين.

وشدد على أن الأكثر تضررا من هذه الحالة هم فئة الأطفال الذين يمكنهم تحمل هذا العذاب وهذا الضغط الكبير الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأسواق لا تتوفر بها أي طعام، مؤكدا أن كل شخص يحاول أن يحصل على فتات من الطعام من أجل أطفاله.

ولفت إلى أن المرضى في القطاع يعانون بشكل كبير ويحتاجون إلى طعام لكنه غير متوفر، كما أن السيدات المرضعات يواجهن معاناة شديدة جراء نقص الغذاء.

وحذر من أن الساعات المقبلة قد تشهد زيادة كبيرة في أعداد الشهداء الذين يسقطون جراء سوء التغذية بما يصل إلى الموت الجماعي.