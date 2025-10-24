الصين تعلن عن عطلة جديدة يوم ذكرى استعادة تايوان كجزء من مطالباتها بالسيطرة على الجزيرة

ذكرت الصين اليوم الجمعة أنها ستعلن عن عطلة جديدة تسمى "يوم ذكرى استعادة تايوان" كجزء من مطالباتها بالسيطرة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية، المجلس الوطني لنواب الشعب إن العطلة الجديدة ستوافق يوم 25 أكتوبر، وهو اليوم الذي تم فيه تسليم تايوان، المستعمرة اليابانية آنذاك، في عام 1945 إلى مسؤول من جمهورية الصين آنذاك.

وقال شين تشون ياو، مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للهيئة التشريعية، المجلس الوطني لنواب الشعب لتلفزيون الصين المركزي /سي.سي.تي.في/ إن "تحديد يوم استعادة تايوان وإقامة أنشطة تذكارية على المستوى الوطني سيساعدان في تسليط الضوء على الحقيقة التاريخية التي لا جدال فيها أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

ويتم الاحتفال في تايوان بيوم 25 أكتوبر، كعيد وطني، ويسمى يوم إعادة التايواني، ويقصد بذلك إعادة أراض إلى دولة أو حكومة.