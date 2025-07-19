سفير أمريكا لدى إسرائيل: الهجوم على كنيسة فلسطينية بالضفة عمل إرهابي

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد منفذي الهجوم على كنيسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واصفا الهجوم الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون بأنه "عمل من أعمال الإرهاب".

وقال هاكابي إنه زار بلدة الطيبة المسيحية، حيث قال رجال دين إن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار بالقرب من مقبرة وكنيسة تعود للقرن الخامس في الثامن من يوليو، وفق وكالة رويترز.

وأضاف هاكابي في بيان: "هذا عمل من أعمال الإرهاب وجريمة.. يجب العثور على مرتكبي أعمال الإرهاب والعنف في الطيبة - أو في أي مكان آخر- وملاحقتهم قضائيا. ليس مجرد توبيخهم، فهذا لا يكفي".

وصرح هاكابي يوم الثلاثاء، بأنّه طلب من إسرائيل إجراء تحقيق مستفيض في مقتل أمريكي من أصل فلسطيني تعرض للضرب على يد مستوطنين في الضفة الغربية، واصفا ذلك بأنه "عمل إجرامي وإرهابي" أيضا.

هاكابي من أشد المؤيدين للمستوطنات الإسرائيلية وتعد تعليقاته تدخلا علنيا نادرا ومباشرا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد ألغى في يناير الماضي، العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانونية.