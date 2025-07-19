هنأت وزارة الأوقاف المصرية الشعب المصري بذكرى اكتشاف حجر رشيد في الـ19 من يوليو عام 1799، مؤكدة أن هذا الحدث التاريخي شكّل نقطة تحول بارزة في فهم الحضارة المصرية القديمة، وكان المفتاح لفك رموز اللغة المصرية القديمة عبر الكتابات الثلاث المنقوشة عليه، ما أتاح للبشرية إعادة قراءة أحد أعظم فصول التاريخ الإنساني.

وأوضحت الوزارة، أن حجر رشيد شاهد خالد على ريادة الحضارة المصرية في التقدم العلمي والثقافي المبكر، ودليل على إبداع المصريين في تدوين المعرفة بلغات متعددة وترسيخ قيم التنوع والانفتاح، وهي القيم التي يحث عليها الإسلام في دعوته إلى العلم والتفكر والتعاون على البر والتقوى.

وأكدت الأوقاف أن الاهتمام بالتاريخ والهوية واللغة جزء أصيل من رسالتها الدينية والوطنية، مشيرة إلى أن الإسلام يحث على صون الكيان الحضاري للأمة، والاعتبار بإنجازات الأمم، واستلهام خيرية الحضارات في البناء للمستقبل.

كما ثمنت الوزارة جهود الدولة المصرية في صون الآثار والحفاظ على الهوية الحضارية، مطالبة باسترجاع حجر رشيد وغيره من المقتنيات المصرية ليعود إلى موطنه، شاهدًا على حضارة مصر العريقة، ومُلهمًا للأجيال القادمة.