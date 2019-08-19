حريق غابات بإحدى جزر الكناري في إسبانيا يشرد 8 آلاف شخص على الأقل

تم إجلاء ما لا يقل عن 8 آلاف شخص مع اشتعال حريق غابات خارج عن نطاق السيطرة في جبال جزيرة جران كاناريا في جزر الكناري الإسبانية، ليلتهم أكثر من 3400 هكتار من الأراضي حتى صباح اليوم الاثنين.

وذكرت الحكومة المحلية أن ألسنة اللهب بلغت من الارتفاع ما يصل إلى 50 مترا، وهددت أشجار الصنوبر في منتزه تامادابا الطبيعي، وهو كنز طبيعي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "رئتي" الجزيرة.

وأفاد التليفزيون الإسباني بأن آلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم قد نقلوا إلى جنوب غرب العاصمة لاس بالماس.

وقال أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، إن ظروف الطقس الصيفي الحار والرطوبة المنخفضة تجعل من الصعب التعامل مع الحريق "الشرس للغاية" الذي يعمل على مكافحته مئات من رجال الإطفاء.

كما ذكرت لورا أوتيرو، وهي متحدثة باسم خدمات الطوارئ المحلية، أنه بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الرياح القوية في تأجيج النيران في الجزيرة الواقعة قبالة شمال غرب إفريقيا.

ولم يتأثر السائحون على شواطئ الجزيرة ذات الرمال البيضاء والتي تحظى بشعبية كبيرة بالحريق بشكل مباشر.

ونقلت الصحف عن رئيس حكومة جران كاناريا، أنطونيو موراليس، القول إن سبب الحريق قد يكون عملا تخريبيا. ومع ذلك فإن السلطات لم تقدم بعد الدليل على ذلك .

وبدأ الحريق مساء أمس الأول السبت في بلدة باليسكو في الشمال الأسط وقرية تيخيدا القريبة منها، والتي تضررت أيضا من حريق شب قبل ذلك بأسبوع.