الضغوط لضم ساوث كارولينا لمعركة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تفشل

تعثرت جهود الجمهوريين لضم ولاية ساوث كارولينا إلى معركة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية عبر إعادة رسم خريطة دوائر مجلس النواب الأمريكي، بعدما فشل تصويت أولي في مجلس شيوخ الولاية اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا ساوث كارولاينا إلى إعادة ترسيم دوائرها الانتخابية الخاصة بالكونجرس قبل انتخابات نوفمبر، في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الفوز بمقعد إضافي في المجلس المنقسم بشكل متقارب.

وكان مجلس نواب الولاية قد صوت لصالح السماح للنواب بالعودة بعد انتهاء الدورة التشريعية العادية الأسبوع الجاري للنظر في إعادة تقسيم الدوائر، وطرح خريطة جديدة قد تؤدي إلى إلغاء المقعد الوحيد الذي يشغله عضو ديمقراطي في الولاية.